Pietro Santapaola denuncia il Cosenza Calcio: "Escluso dalla squadra per i precedenti del padre". Suo prozio è il boss Nitto Santapaola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pietro Santapaola, attaccante primavera del Cosenza, è stato "emarginato dalla squadra esclusivamente alla luce dei precedenti del padre". È l'accusa che il legale del 19enne, Salvatore Silvestro, muove nei confronti del club calabrese: l'avvocato ha presentato una denuncia ai carabinieri di Messina e ha trasmesso gli atti anche alla Procura di Cosenza. La stessa denuncia è stata poi inoltrata alla Figc, alla Procura federale e alla Lega di Serie B. Il padre di Pietro è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere per mafia. Il suo prozio è Benedetto "Nitto" Santapaola, oggi 82 anni, tra i

