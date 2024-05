(Di giovedì 9 maggio 2024) Bologna, 9 maggio 2024 – Era il 9 aprile, pocol’ora di pranzo. L’attività di collaudo al ’gruppo 2’ di generazione della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi, frazione di Camugnano affacciata sul lago di, è in corso. All’improvviso, qualva storto. Un rumore ‘assordante’, racconteranno i sopravvissuti, giunge dall’alternatore, al piano -8 della centrale, circa 40 metri di profondità. Poi, il boato. E la fiammata. I lavoratori ai piani più alti riescono a guadagnare la fuga, anche se sette di loro rimarranno feriti, alcuni anche gravemente. Tre colleghi muoiono sul colpo e iI loro corpi verranno subito estratti dai soccorritori, mentre serviranno quasi tre giorni per recuperare quelli degli altri quattro, nella centrale allagata. L’inchesta per disastro, omicidio e lesioni colposi, per ora senza ...

Esplosione a Suviana, un mese dopo: che cosa sappiamo sulla tragedia - Esplosione a suviana, un mese dopo: che cosa sappiamo sulla tragedia - Tre colleghi muoiono sul colpo e iI loro corpi verranno subito estratti dai soccorritori, mentre serviranno quasi tre giorni per recuperare quelli degli altri quattro, nella centrale allagata.

Strage Suviana: Lepore, 'opereremo per ottenere giustizia' - Strage suviana: Lepore, 'opereremo per ottenere giustizia' - "Non solo noi dobbiamo continuare a chiedere che il nostro Paese faccia di tutto più per salvare le vite nei luoghi di lavoro, già dire questa frase fa rabbrividire. Ma continueremo come città a opera ...

Suviana, un mese dopo . Ricordo con la Madonnina - suviana, un mese dopo . Ricordo con la Madonnina - Cerimonia sul sagrato di San Petronio con l’arcivescovo Zuppi e il sindaco. Invitate le famiglie delle vittime e i sindaci dei Comuni coinvolti dalla tragedia.