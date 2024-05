Chris Pine su Star Trek 4 | Davvero non ne so nulla - ma è pronto alla chiamata

L'attore era non solo al verde, ma praticamente indebitato prima delle riprese del film Chris Pine ha ricordato in una recente intervista di come il suo ruolo in Principe azzurro cercasi abbia cambiato non solo il corso della sua carriera ma gli ...

Chris Pine , l'interprete di Steve Trevor nei film di Wonder Woman , ha svelato di essere rimasto sorpreso dal mancato via libera alla produzione del capitolo 3. Chris Pine ha rivelato di essere sorpreso dalla scelta di non produrre Wonder Woman 3, ...

Chris Pine si è detto “sbalordito” della cancellazione di Wonder Woman 3 e ha confessato di non riuscire a capire perchè sia stato detto di no a un franchise da un miliardo di dollari. L’attore, che ha interpretato l’ex ufficiale dell’aeronautica e ...

Star Trek, Chris Pine non sa assolutamente nulla del nuovo film della saga - Star Trek, chris pine non sa assolutamente nulla del nuovo film della saga - chris pine non è al corrente di nuove informazioni sul quarto film della saga cinematografica fantascientifica di Star Trek.

Chris Pine rivela che Principe azzurro cercasi gli ha salvato la vita (e la carriera) mentre stava attraversando il suo momento peggiore - chris pine rivela che Principe azzurro cercasi gli ha salvato la vita (e la carriera) mentre stava attraversando il suo momento peggiore - chris pine aveva un debito di 400 dollari con la banca e non si aspettava che, poco dopo, avrebbe pilotato l'Enterprise.

Wonder Woman 3, Chris Pine stupito dalla decisione di cancellare il film - Wonder Woman 3, chris pine stupito dalla decisione di cancellare il film - chris pine ha avuto difficoltà a metabolizzare la decisione presa dai DC Studios in merito al futuro di Wonder Woman, dopo che il terzo film è stato cestinato.