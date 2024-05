Due pitbull aggrediscono un anziano e il suo cagnolino nel Napoletano | l’uomo ferito in ospedale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Aggressione in via Manzoni a San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno: "Denunciato e multato il proprietario dei cani". La vittima portata all'del Mare.

