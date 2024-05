Salone del Libro - Torino | quando le pagine parlano di cucin - e di persone che vivono in cucina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Immaginate un laboratorio, in cui a farsi largo sono idee gastronomiche. Mettete a confronto mestieri e approcci. Sedete in un immaginario caffè letterario e iniziate a sfogliare questi quattro libri che abbiamo scelto per voi, cartina tornasole di ciò che oggi è il mondo della ristorazione. Abbiamo, più volte, parlato di immaginazione non certo a caso: “Vita immaginaria” è il tema della XXXVI edizione delInternazionale deldiche inizia proprio oggi, e terminerà lunedì 13 maggio. C’è lo chef, Giancarlo Perbellini, due Stelle Michelin, premiato Cuoco dell’anno 2024 durante la 19esima edizione di "Identità Golose Milano", lo storico congresso internazionale dia d’autore più importante d’Italia e tra i più prestigiosi al mondo. C’è Fulvio Marino, quasi una star di 38 anni, appena compiuti, lui ...

Salone del Libro, Torino: quando le pagine parlano di cucina, e di persone che vivono in cucina - salone del libro, Torino: quando le pagine parlano di cucina, e di persone che vivono in cucina - Immaginate un laboratorio, in cui a farsi largo sono idee gastronomiche. Mettete a confronto mestieri e approcci. Sedete in un immaginario caffè letterario e iniziate a sfogliare questi quattro libri ...

Salone del Libro, la Liguria è la regione ospite e apre con Gino Paoli: Primocanale in diretta - salone del libro, la Liguria è la regione ospite e apre con Gino Paoli: Primocanale in diretta - Con più di mille case editrici (in linea con le ultime edizioni) e moltissimi ospiti, il salone del libro di Torino, alla prima edizione… Leggi ...

Reggio. La Metrocity pronta all’esordio al Salone del Libro di Torino, con oltre sei case editrici - Reggio. La Metrocity pronta all’esordio al salone del libro di Torino, con oltre sei case editrici - Al pubblico sarà offerta una prospettiva unica sulla ricchezza culturale del territorio. La presenza al salone del libro offre un’opportunità importante per le case editrici locali. In quella che può ...