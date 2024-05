Europee - Renzi all’attacco degli avversari | Melon - Taja -i, Calenda e Schlein? Truffatori Io mi candido per andare davvero in Europa

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Chi si candida alle Europee , se viene eletto, deve andare al Parlamento europeo. Dov'è la novità? Qual è la grande rivelazione? Se ti candidi per andare in Europa perché pensi che sia messa male e che abbia bisogno di ...

Conto alla rovescia per il deposito delle liste per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Domani alle 20 scatterà lo stop nelle corti di appello delle cinque circoscrizioni elettorali (Milano per il nord-ovest, Venezia per il nord-est, Roma per il ...