Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)9 MAGGIO 2025 ORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE CHIUSA LA STRADA REGIONALE 657 SABINA ALL’ALTEZZA DEL KM 20+900, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI CHIORANO. LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. SULLA SALARIA SI RALLENTA CON CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI. PIU’ A SUD, SULLA PONTINA, FILE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA TARTUFARI VERSO IL RACCORDO ANULARE. PROPRIO SUL RACCORDO: CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E PESCACCIO, TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA TOR BELLA MONACA E LA RUSTICA. FILE SUL TRATTO ...