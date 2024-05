Traffico Roma del 09-05-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Luceverdesul Raccordo Anulare anche per un incidente permangono coda in carreggiata interna tra Casilina e Pontina perrallentamenti e code a tratti tra Cassia e bivio A24 esterne colonna menti tra le uscite Cassia Trionfale Ottavia Poi tra Aurelia via di Casal Lumbroso fino a tratti anche tra b&bFiumicino a Tiburtina in tangenziale file dal bivio con la A24 verso la galleria Giovanni XXIII in direzione stadio anche per lavori e sempre dalla 24 code anche verso San Giovanni fino a viale Castrensee code sul viadotto della Magliana da Parco dei Medici verso via Laurentina resta intenso ilsulle consolari file su via Cassia tra loggiato e Tomba di Nerone lo stesso per via Flaminia via Salaria abbiamo code rispettivamente tra Labaro e Corso di Francia è da via di ...