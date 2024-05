Passaportopoli esplode in Sud America | l' inchiesta sulle prime pagine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il caso delle cittadinanze italiane falsificate sollevato dal nostro giornale ha fatto il giro del Sud. E tutti citano Il Tempo. Anche perché implicate in questo giro opaco di cittadinanze facili potrebbero esserci anche ambasciate e consolati italiani, non solo in Venezuela. Il sito «TalCual» pone l'accento sul possibile ruolo del consolato di Caracas: «Autoridades en Italia detectaron supuestos robos de identidad en su Consulado de Caracas» recita il titolo dell'articolo (Le autorità italiane hanno rilevato un presunto furto di identità presso il consolato di Caracas). Per «Press Italy 24 Spanish» il caso è sintetizzabile con la formula: «Pasaportes, esos pequeños municipios y la sospecha de identidades falsas: la ciudadanía está servida» (I passaporti, quei piccoli comuni e il sospetto di false identità: la cittadinanza è servita). Il «Diario La Verdad» ...