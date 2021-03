Letizia di Spagna in rosso: osa coi maxi pantaloni e fa tendenza (Di lunedì 15 marzo 2021) Letizia di Spagna incanta il Presidente portoghese, Rebelo de Sousa, in visita a Madrid, osando col rosso e i pantaloni extra large. La Regina ha partecipato a sorpresa con suo marito Felipe alla cena di Palazzo, sfoggiando uno dei suoi migliori look primaverili, all’insegna del colore. Dopo il cappotto gioiello e il look total black in occasione del concerto in memoria delle vittime del terrorismo, Letizia di Spagna si sbarazza del nero che ha dominato negli ultimi outfit da solo o in abbinamento ad altri colori, per tornare finalmente al rosso, la tonalità preferita da Sua Maestà. Per la cena privata con il Presidente portoghese, Letizia ha scelto tre capi infallibili del suo guardaroba, tra cui i pantaloni wide leg, a gamba larga ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 marzo 2021)diincanta il Presidente portoghese, Rebelo de Sousa, in visita a Madrid, osando cole iextra large. La Regina ha partecipato a sorpresa con suo marito Felipe alla cena di Palazzo, sfoggiando uno dei suoi migliori look primaverili, all’insegna del colore. Dopo il cappotto gioiello e il look total black in occasione del concerto in memoria delle vittime del terrorismo,disi sbarazza del nero che ha dominato negli ultimi outfit da solo o in abbinamento ad altri colori, per tornare finalmente al, la tonalità preferita da Sua Maestà. Per la cena privata con il Presidente portoghese,ha scelto tre capi infallibili del suo guardaroba, tra cui iwide leg, a gamba larga ...

Advertising

vogue_italia : Raffinatissimo total black per Letizia Ortiz ?? Clic per scoprire i look più belli della Regina di Spagna ?? ??… - zazoomblog : Letizia di Spagna sfida il protocollo col cappotto gioiello - #Letizia #Spagna #sfida #protocollo - lillydessi : Letizia di Spagna splendida: il top con maxi maniche è leggendario - DiLei - lillydessi : Letizia di Spagna splendida: il top con maxi maniche è leggendario - DiLei - lillydessi : Letizia di Spagna splendida: il top con maxi maniche è leggendario - DiLei -