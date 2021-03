La Guardia di Finanza recluta 10 tenenti | scadenza bando 25 marzo

Advertising

repubblica : Quelle 80 ore di dialoghi segreti sul Ponte Morandi: in mano ai pm le registrazioni di un manager: La Guardia di Fi… - reggiotv : Catanzaro. Dalle prime ore di questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di… - paolorm2012 : RT @TG24info: #Cassino - Lucravano sugli immigrati, 8 misure cautelari di Guardia di Finanza e Polizia (video) - - TG24info : #Cassino - Lucravano sugli immigrati, 8 misure cautelari di Guardia di Finanza e Polizia (video) -… - tecnoandroidit : IPTV: nuova piattaforma oscurata dalla Guardia di Finanza, arrivano le multe - La pirateria ormai sembra aver pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza

... per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo tecnico - logistico amministrativo" del Corpo delladi. Un posto - relativo alla ...E' questo il quantitativo posto sotto sequestro dal Comando Provinciale delladidi Napoli, come riportato da Sky TG 24 . Il materiale sarebbe stato rinvenuto all'interno della zona ...Le operazioni, tuttora in corso, vedono l’impiego complessivo di circa 130 militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro.L'inchiesta riguarda le strutture ospedaliere di Catanzaro, l'università Magna Graecia, l'Asp di Cosenza e numerose aziende private ...