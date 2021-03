Zona rossa, arancione e gialla: quali sono le regole per le Regioni dall’8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Carrozzieri al lavoro con la mascherina nell’Italia chiusa per coronavirus (foto di Antonio Masiello/Getty Images)Da lunedì 8 marzo, sulla scorta delle ordinanze firmate venerdì 5 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Campania entra in Zona rossa. Da oggi diventano invece arancioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La Lombardia è entrata in arancione scuro per ordinanza regionale, mentre sono rimaste arancioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, che però resta in lockdown per ordinanza provinciale. sono invece gialle Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La Sardegna resta Zona bianca. Siccome a livello locale sono state adottate, in ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) Carrozzieri al lavoro con la mascherina nell’Italia chiusa per coronavirus (foto di Antonio Masiello/Getty Images)Da lunedì 8, sulla scorta delle ordinanze firmate venerdì 5dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Campania entra in. Da oggi diventano invece arancioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La Lombardia è entrata inscuro per ordinanza regionale, mentrerimaste arancioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, che però resta in lockdown per ordinanza provinciale.invece gialle Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La Sardegna restabianca. Siccome a livello localestate adottate, in ...

