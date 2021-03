Scuola | spostamenti | ristoranti | cosa si può fare e cosa no nella zona rossa delle province di Pesaro | Ancona | Macerata e Fermo

(Di lunedì 8 marzo 2021)- QuattroMarche in. Ad, si aggiungeranno da mercoledì. Almeno fino a domenica. La provincia di Ascoli resta invece in arancione. ...

Advertising

alkhimiyah : RT @MarcG_69: #Covid, il pediatra Farnetani: 'Con scuole aperte 40 milioni di spostamenti al giorno. Ecco perché chiuderle' #Scuola https:… - MarcG_69 : #Covid, il pediatra Farnetani: 'Con scuole aperte 40 milioni di spostamenti al giorno. Ecco perché chiuderle'… - Flik85141015 : #scuolechiuse #scuola #COVID19 PER CHI VUOLE DAVVERO CAPIRE: - Natalin33515492 : #Covid, il pediatra Farnetani: 'Con scuole aperte 40 milioni di spostamenti al giorno. Ecco perché chiuderle' - Ori… - infoitinterno : Spostamenti, amici, sport e scuola: tutte le regole del nuovo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola spostamenti

Today.it

...i servizi educativi è dettata da un'emergenza che impone di limitare al massimoe ... A Modena sono circa 50 (una quarantina allad'infanzia, i restanti al nido) i bambini con ...ANCONA - Quattro province delle Marche in zona rossa. Ad Ancona e Macerata, si aggiungeranno da mercoledì Pesaro e Macerata. Almeno fino a domenica. La provincia di Ascoli resta invece in arancione. ...StampaDa oggi lunedì 8 marzo, la Campania passa da lunedì 8 marzo in zona rossa, la fascia più alta di rischio Coronavirus, con una stretta sulle regole da rispettare che di fatto porta la regione in ...VIAREGGIO. Viareggio diventa zona rossa da mercoledì 10 marzo. Lo ha annunciato il sindaco. Il provvedimento verrà emesso dalla Regione. "Una decisione non facile – commenta il primo cittadino Giorgio ...