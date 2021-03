Ludovica Valli è mamma | la prima foto di sua figlia fa il giro del web

(Di lunedì 8 marzo 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ottime notizie per, uno dei volti legati alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, che si gode un lieto evento. Notizia davvero bellissima quella che ha dato recentemente, ex volto della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. Lainfatti è conosciuta televisivamente per aver partecipato a

Advertising

ilariasays : Quanto a scelta dei nomi, Bea Valli >>>>> Ludovica & Eleonora - dejaatellevar : ludo valli che chiama la bimba anastasia ludovica mi fa volare, felicissima per lei comunque?? - aspiesdiary : Il nome Ludovica nelle classifiche dei nomi grazie alla famiglia Valli ?????? - anasthaesia : La figlia di Ludovica Valli si chiama Anastasia che belloooooo - itsmeegiuli : Ma Ludovica Valli che da di secondo nome a sua figlia Ludovica? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli

Today.it

Stiamo facendo riferimento proprio a lei:! Dopo la nascita della sua nipotina, figlia di Beatrice, la giovanissimaè diventata mamma della sua primogenita. Una gioia davvero ...Come molti sapranno l'ex tronista di Uomini e Donneaspetta un figlio dal manager Gianmaria Di Gregorio. Per la modella e influencer 24enne si tratta del primo figlio, anzi figlia visto che il sesso del nascituro è già stato svelato. In ...Ludovica Valli ha partorito: l’ex tronista mamma per la prima volta. Nata la piccola Anastasia, le prime foto e la gioia di papà Gianmaria. Ludovica Valli ha partorito ed è diventata mamma per la prim ...Con una serie di scatti social, Ludovica Valli ha annunciato ai follower di essere diventata mamma. "Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nos ...