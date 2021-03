Le accuse di razzismo di Meghan Markle alla Casa Reale: “Ho pensato anche al suicidio” (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ un’intervista esplosiva quella rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry a Oprah Winfrey, nella quale i duechi di Sussex hanno ripercorso le tappe del lento allontanamento dei due coniugi dalla Casa Reale inglese e la successiva fuga negli Stati Uniti, alla base della quale ci sarebbe anche il razzismo. Harry, ‘avremo una bambina, abbiamo la nostra famiglia, cosa si può chiedere di più?’ Non sono mancate le rivelazioni nell’intervista fiume concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, a partire da quella sui gravi pensieri depressivi avuti ad un certo punto da Meghan: “Semplicemente non volevo più vivere. Ed erano pensieri costanti, terrificanti, reali e molto chiari”, ha dichiarato la Duchessa di Sussex. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ un’intervista esplosiva quella rilasciata dae il principe Harry a Oprah Winfrey, nella quale i duechi di Sussex hanno ripercorso le tappe del lento allontanamento dei due coniugi dinglese e la successiva fuga negli Stati Uniti,base della quale ci sarebbeil. Harry, ‘avremo una bambina, abbiamo la nostra famiglia, cosa si può chiedere di più?’ Non sono mancate le rivelazioni nell’intervista fiume concessa da Harry ea Oprah Winfrey, a partire da quella sui gravi pensieri depressivi avuti ad un certo punto da: “Semplicemente non volevo più vivere. Ed erano pensieri costanti, terrificanti, reali e molto chiari”, ha dichiarato la Duchessa di Sussex. ...

