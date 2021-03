Sanremo, Fedez e lo strapotere (social) di Chiara Ferragni: «Cosa vi aspettavate da mia moglie?» (Di domenica 7 marzo 2021) Ad ogni finale la sua polemica. Sabato sera, quando il televoto s’è chiuso, e, a Sanremo, una classifica ha preso forma, il Codacons ha chiesto che la gara fosse annullata. «Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata», ha sentenziato l’associazione, dando voce, con poche parole, ad un malcontento serpeggiato via social. Nelle puntate precedenti la finale, Fedez e Francesca Michielin sono stati relegati alla metà della classifica. Ma, sabato sera, quando il televoto si è aperto, hanno risalito – e spediti – la top ten. Un endorsement di Chiara Ferragni, si è detto, perché l’influencer questo ha fatto: ha chiesto, e ottenuto, ai suoi 23 milioni di followers di votare il marito e la collega. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) Ad ogni finale la sua polemica. Sabato sera, quando il televoto s’è chiuso, e, a Sanremo, una classifica ha preso forma, il Codacons ha chiesto che la gara fosse annullata. «Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata», ha sentenziato l’associazione, dando voce, con poche parole, ad un malcontento serpeggiato via social. Nelle puntate precedenti la finale, Fedez e Francesca Michielin sono stati relegati alla metà della classifica. Ma, sabato sera, quando il televoto si è aperto, hanno risalito – e spediti – la top ten. Un endorsement di Chiara Ferragni, si è detto, perché l’influencer questo ha fatto: ha chiesto, e ottenuto, ai suoi 23 milioni di followers di votare il marito e la collega.

