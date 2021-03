Covid, l’ex ministro Boccia attacca: “Il piano Gelmini? Pura illusione” (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – “Illudersi di gestire un ospedale da un ufficetto di un Ministero è pura finzione e chi continua a dirlo o non se ne è mai occupato o non sa cosa sia l’amministrazione pubblica”. Lo ha detto l’ex ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia al Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24 commentando il piano Gelmini per la gestione dell’emergenza Covid. Leggi su dire (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – “Illudersi di gestire un ospedale da un ufficetto di un Ministero è pura finzione e chi continua a dirlo o non se ne è mai occupato o non sa cosa sia l’amministrazione pubblica”. Lo ha detto l’ex ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia al Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24 commentando il piano Gelmini per la gestione dell’emergenza Covid.

