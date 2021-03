Verde: “Gol importante, non potevamo permetterci di perdere” (Di sabato 6 marzo 2021) Simone Verde, attaccante dello Spezia, ha commentato a Sky il pareggio con il Benevento grazie ad una sua rete. Queste le sue parole: “Il gol di oggi lo porterò per sempre nel cuore. Non potevamo perdere una partita del genere. Gli scontri diretti come questo vanno affrontati con orgoglio e cuore. Noi ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo incontrato una grandissima squadra, ci teniamo stretto questo pareggio e pensiamo subito alle prossime sfide” A chi dedichi il gol? “Sicuramente a mia moglie e mia figlia”. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Simone, attaccante dello Spezia, ha commentato a Sky il pareggio con il Benevento grazie ad una sua rete. Queste le sue parole: “Il gol di oggi lo porterò per sempre nel cuore. Nonuna partita del genere. Gli scontri diretti come questo vanno affrontati con orgoglio e cuore. Noi ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo incontrato una grandissima squadra, ci teniamo stretto questo pareggio e pensiamo subito alle prossime sfide” A chi dedichi il gol? “Sicuramente a mia moglie e mia figlia”. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

