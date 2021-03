Tommaso Zorzi, la rivelazione a Verissimo: 'Una mamma mi ha incolpato dell'omosessualità del figlio'. Poi la verità su Giulia Salemi (Di sabato 6 marzo 2021) il vincitore dell'ultima edizione del, è a da Silvia Toffanin. Si racconta e svela alcuni retroscena. Qualche parola anche sui compagni d'avventura e le accuse di 'falsità' a Giulia Salemi, Guenda ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) il vincitore'ultima edizione del, è a da Silvia Toffanin. Si racconta e svela alcuni retroscena. Qualche parola anche sui compagni d'avventura e le accuse di 'falsità' a, Guenda ...

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - QuiMediaset_it : Tommaso Zorzi, ospite in esclusiva domani a #Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a #GFVIP . Domani… - blue_2469 : @tommaso_zorzi sappi che non è la prima volta che ci finisci #tzfalsissimo #tzvip - FedeForti05 : RT @miriamconsolino: sì ma noi vogliamo sapere PERCHÉ @tommaso_zorzi @stefyorlando #tzvip #tzfalsissimo #viperissimo -