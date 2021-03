Sospensione Della Didattica in Presenza Nelle Scuole Calabresi, Spirlì: La Nostra Sanità non può Reggere Una Nuova Ondata (Di sabato 6 marzo 2021) Lunedì 8 marzo per tutte le Scuole Della Regione Calabria sarà sospesa la Didattica in Presenza. La Nuova ordinanza rimarrà valida per due settimane. Il presidente Spirlì ha precisato: “Per ... Leggi su youreduaction (Di sabato 6 marzo 2021) Lunedì 8 marzo per tutte leRegione Calabria sarà sospesa lain. Laordinanza rimarrà valida per due settimane. Il presidenteha precisato: “Per ...

Advertising

Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini e l’utilizzo della licenza obbl… - ZZiliani : Inutile dire che dopo due minuti di sospensione, viene convalidato il gol di #Morata senza che venga mostrato il fe… - luigidimaio : La proposta della @EU_Commission di adottare criteri per prolungare la sospensione del Patto di Stabilità per tutto… - Zdenek_ita : Un po' di nomi per la 'vergogna' provata da Zingaretti. Ne mancano molti. Ricordo che il gruppo Marcucci è protago… - tuttonapoli : CdS sul Covid: 'Il calcio rischia un nuovo stop, cresce la paura della sospensione' -