Sanremo 2021. Le pagelle dei look della quarta serata. Lo stile è donna: Beatrice Venezi dirige, Malika divina, Madame moderna Giovanna D'Arco (Di sabato 6 marzo 2021) E' una serata tutta al femminile la quarta della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Protagoniste indiscusse della kermesse canora questa sera sono state donne della musica, dell'informazione e dello spettacolo come la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi e la giornalista Barbara Palombelli, nei panni di co conduttrici accanto ad Amadeus, insieme ad Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, ospiti della serata, e tutte le voci femminili in gara, che hanno illuminato l'Ariston con i propri abiti scintillanti e i loro look da gran sera. Anche la quota maschile, naturalmente, ha fatto la sua parte. Vediamo quali look hanno meritato la promozione e quali invece sono stati rimandati al ...

