Rangers Glasgow | tifosi in festa | migliaia all' Ibrox

(Di sabato 6 marzo 2021) Unad'altri tempi è quella che ideihanno messo in piedi per festeggiare il cinquantacinquesimo scudetto della loro storia. Solo quattro punti in campionato li separano ...

Advertising

nicolonogara_87 : RT @RivistaUndici: Un calcio di qualità, 18 punti di vantaggio sul Celtic, una sola sconfitta su 43 gare ufficiali. E poi i Rangers viaggia… - mauro_sommella : @Inter A me piace sempre la maglia nerazzurra. E mi piacerebbe che si tornasse ad indossare im casa la seconda o te… - BobOfMeddle : @RossoneraPasion @Filippo_LaScala Son falliiti i rangers di Glasgow..puo fallire chiunque. - VisconteLauzun : @CapitanBergomi Eh beh se giocavi con la Dinamo Zagabria o i Rangers di Glasgow almeno te la giocavi un po’ di più anche con questi cessi .. -

Ultime Notizie dalla rete : Rangers Glasgow

Corriere dello Sport.it

Una festa d'altri tempi è quella che i tifosi deihanno messo in piedi per festeggiare il cinquantacinquesimo scudetto della loro storia. Solo quattro punti in campionato li separano dalla conquista del primo titolo in oltre un ...... periferia Est di. Anni 70, come il decennio in cui il campione scozzese ha fatto sognare e ... Dalglish era comunque un tifoso a dir poco fanatico dei, come tutta la sua famiglia, e gli ...Il club guidato da Gerrard si avvicina alla vittoria del campionato: nonostante la pandemia, i supporters si sono riuniti fuori dallo stadio ...Migliaia di tifosi dei Rangers Glasgow hanno violato le norme anticovid davanti a Ibrox per accogliere la squadra prima della sfida contro il St Mirren. La squadra di Gerrard è a un passo dal primo ti ...