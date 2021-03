Papa-Ali al Sistani: perché è così importante l’incontro (Di sabato 6 marzo 2021) A Najaf, per la prima volta, si sono incontrati il Papa e l’ayatollah Ali al Sistani. Quest’incontro potrebbe avere importanti conseguenze Un momento assolutamente storico, cruciale soprattutto per il futuro delle religioni e dei popoli. Papa Francesco ha viaggiato fino in Iraq, terra ostica, sede di guerre. l’incontro con l’ayatollah Ali al Sistani, un incontro storico, è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Ali al Sistani rappresenta la massima autorità religiosa sciita del Paese. Questa è stata considerata come una visita privata senza precedenti nella storia. Per l’occasione, la città santa di Najaf regalerà lo “sfondo” a quest’incredibile avvenimento. l’incontro tra Papa Francesco e l’ayatollah è senza precedenti. Non solo per il ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) A Najaf, per la prima volta, si sono incontrati ile l’ayatollah Ali al. Quest’incontro potrebbe avere importanti conseguenze Un momento assolutamente storico, cruciale soprattutto per il futuro delle religioni e dei popoli.Francesco ha viaggiato fino in Iraq, terra ostica, sede di guerre.con l’ayatollah Ali al, un incontro storico, è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Ali alrappresenta la massima autorità religiosa sciita del Paese. Questa è stata considerata come una visita privata senza precedenti nella storia. Per l’occasione, la città santa di Najaf regalerà lo “sfondo” a quest’incredibile avvenimento.traFrancesco e l’ayatollah è senza precedenti. Non solo per il ...

