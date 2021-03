Nocera Inferiore | 66enne muore cerebralmente | la famiglia acconsente alla donazione degli organi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Questa notte presso l’ospedale diè stato effettuato un prelievo disu un paziente di 66 anni, ricoverato giorni fa in gravi condizioni per un politrauma conseguente ad una caduta. Dopo aver ricevuto l’assensoda parte dei familiari, ieri mattina era iniziato il periodo di osservazione da parte della commissione di accertamento di morte cerebrale coordinata dal dott. Massimo Petrosino e formata dai dottori Gaetano Aprea, Fulvio Scarpato e Mario Fasolino. In nottata si sono svolte le operazioni di prelievo, avvenute in constante contatto con la centrale operativa del Centro Regionale Trapianti della Campania. Sono stati prelevati il ...