Mercedesz Henger verso il Grande Fratello Vip 6?

(Di sabato 6 marzo 2021) Che lo vogliate o no, Mediaset fra sei mesi tornerà colVip. Parlare di cast della sesta edizione delVip ora è decisamente prematuro, anche se i nomi trapelati sono moltissimi. Ultimo – ma solo in ordine cronologico – quello di, ex naufraga de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, nonché influencer e opinionista tv.portebbe nella casa del GF tutto il dramma del suo padre biologico (che abbiamo scoperto di recente non essere Riccardo Schicchi), del rapporto amore-odio con sua madre Eva(con cui non parla più) ed ovviamente gli alti ed i bassi del suo rapporto con Lucas Peracchi con cui sta a settimane alterne. Insomma, glipotrebbero essere i nuovi Ruta. La ...

..., figlia di Eva, la quale nelle passate ore si è in qualche modo candidata alla prossima edizione del GF Vip (il video in apertura). Rispondendo alle domande dei follower, la...... "ubriaca" di felicità La sensualissima e travolgente, Evaha fatto "impazzire" i follower ... I tentativi di allontanare la figliada una personalità maschile di riferimento non consona ...MARIGLIANO - Venerdì 26 febbraio Mercedesz Henger ha scelto Studio Uno parrucchieri di Luca Micera per rivoluzionare il suo look. La bellissima ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha optato per la tecni ...Francesca è la fidanzata di Gianluca Ginoble, una delle voci del trio de Il volo. Si è molto parlato in passato della loro storia d’amore.