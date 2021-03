Fortuna Dusseldorf-Norimberga domenica | ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 6 marzo 2021) In estate, entrambi i club erano stati indicati come potenziali candidati alla promozione. Per ille cose sono andate molto diversamente essendo molto più vicino alla zona retrocessione (+6) che al terzo posto (-16), mentre ilvincendo questa si porterebbe a -4 dal Greuther Furth, in attesa del match dell’Amburgo, in programma lunedì InfoBetting: Scommesse Sportive e