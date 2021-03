Covid Campania, 2.843 nuovi positivi e 17 decessi: il bollettino odierno (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.843 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 2.232 asintomatici e 206 sintomatici, su 25.527test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 24 decessi, 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 596 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.843 (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.232 Sintomatici: 206 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 25.527 (di cui 5.038 antigenici) Totale positivi: 282.661 (di cui 8.054 antigenici) Totale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.843 ial-19 in, di cui 2.232 asintomatici e 206 sintomatici, su 25.527test analizzati nelle ultime 24 ore. Ildell’Unità di Crisi regionale registra 24, 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 596 guariti. Questo ildi oggi:del giorno: 2.843 (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.232 Sintomatici: 206 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 25.527 (di cui 5.038 antigenici) Totale: 282.661 (di cui 8.054 antigenici) Totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID: CONFESERCENTI CAMPANIA, 'SENZA SOSTEGNI ZONA ROSSA SARA' COLPO MORTALE' Oggi le imprese in Campania in gravissima sofferenza sono 30mila; dovessero non farcela a superare la crisi Covid, metterebbero per strada altri 100mila lavoratori'. Adnkronos

Covid:medico Napoli 'non garantita assistenza', Dg 'è falso' ... da questa mattina la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub - intensiva in nessun ospedale della Campania". Ma il dg dell'...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid Campania, +2.843 nuovi positivi. Tasso incidenza 11,13% Oggi i positivi in Campania sono 2.843. I tamponi effettuati sono oltre 25 mila. Nelle ultime 24 ore sono decedute 24 persone. Sale l’occupazione nelle terapie intensive ma i posti disponibili sono ...

Covid, continuano le proteste delle mamme no Dad a Napoli Stampa Le performance di un mangiafuoco e un grande striscione che dice ‘Un anno senza scuola’: sono i simboli della protesta delle famiglie No Dad di Napoli scese oggi in piazza a quasi un anno dal l ...

