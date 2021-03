Lotteria scontrini, prima estrazione l'11 marzo: premi fino a 5 milioni, ecco come partecipare (Di venerdì 5 marzo 2021) Lotteria degli scontrini, si avvicina la prima estrazione, prevista l'11 marzo 2021. In palio 10 premi da 100.000 euro per chi compra e 10 premi da 20.000 euro per chi vende.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 marzo 2021)degli, si avvicina la, prevista l'112021. In palio 10da 100.000 euro per chi compra e 10da 20.000 euro per chi vende....

fra_gra_3 : RT @GregPignataro: Quindi la lotteria degli scontrini si starebbe rivelando un flop? Pochi i commercianti che avrebbero aderito. - elleapostro8 : RT @dottorpax: Senza neppure guardare al lato economico, in un paese in cui le ludopatie raggiungono livelli preoccupanti, la lotteria degl… - VoceSpettacolo : Lotteria degli scontrini, quanto si può vincere e come partecipare - FinanciaLounge : #Lotteria degli #scontrini: ecco tutto quello che serve sapere per provare a vincere #LotteriaScontrini - emiliofederico1 : Partecipate alla lotteria degli scontrini naturalmente anche a quella per il Cashback poi non avete un euro da dare… -