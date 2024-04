MotoGP test Jerez - Bastianini | Giornata di test important - ritrovata confidenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il ducatista del Team Lenovo, team ufficiale di Borgo Panigale, Eneaha parlato al termine deisulla pistade la Frontera, dove si è focalizzato soprattutto sull’individuare un assetto che gli permettesse di trovare migliori sensazioni in frenata: “Oggi è stata unae per noi. Non ha avuto un inizio semplice, visto che dopo un’ora ho commesso un errore e sono caduto alla Curva 7. Ho ritrovato però subitocon la moto: abbiamo provato alcune nuove soluzioni e mi sono piaciute molto”. Il pilota di Rimini si è dichiarato soddisfatto e ha chiuso la suacon il nono miglior tempo in 1’36?792, dopo aver completato 65 giri: “Il mio ritmo è migliorato giro dopo giro, sono riuscito ad essere costante e ...