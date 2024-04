Ravetto smaschera i giochetti anti-Vannacci | Volutamente frainteso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non si placano le polemiche sulle parole di Robertosui disabili. Ad intervenire sulla questione è Laura, deputata della Lega, ospite della puntata del 29 aprile di Prima di domani, programma televisivo pre-serale che va in onda su Rete4 e vede Bianca Berlinguer alla conduzione: "Il generalesulla questione della disabilità è stato, ha fatto un'intervista successiva dicendo che non si è mai sognato di pensare che ci vogliono classi separate, ma che intendeva dire che ci vuole un qualcosa in più, un aiuto in più. Vi faccio presente che la Lega è il partito che ha voluto il Ministero per la disabilità e grazie alla Lega al governo sono stati assunti 13mila operatori in più. Mi sembra che noi con i fatti diamo una risposta". Ma che cosa aveva detto ...