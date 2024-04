Salario minimo - P - M5s e Avs depositano le firme per la legge d’iniziativa popolare | La destra ha preso in giro i lavoratori poveri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Martedì 30 aprile alle 10 le delegazioni di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra depositeranno presso la Corte di Cassazione leraccolte a sostegno della proposta didi iniziativaper istituire in Italia unlegale di nove euro lordi l’ora. L’iniziativa era stata lanciata dalle opposizioni unite (tranne Italia viva) lo scorso marzo, dopo che a dicembre un ddl unitario con lo stesso contenuto era stato affossato dalla maggioranza (attraverso la trasformazione in una delega al governo). “Avevamo promesso di continuare a batterci per ile per la dignità di chi lavora, quei milioni diche hanno diritto ad una risposta dalla politica e dalle ...