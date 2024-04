(Di lunedì 29 aprile 2024) Apertura dell'etoile: "Sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio" "Ancora non lo so, sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché laè anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo... vedremo,farci un pensiero”. Così– che questa sera vedremo nello show 'Viva la Danza' in

Roberto Bolle alla direzione della compagnia della Scala “potrei pensarci” - (Adnkronos) – "Ancora non lo so, sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché la Scala è anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo… vedremo, potrei farci un pensiero”. Così Rob ...

Continua a leggere>>

MotoGP | GP Jerez Test, Bagnaia: “Giornata sicuramente positiva” - GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati - Francesco Bagnaia ha chiuso al giornata di test sul circuito di Jerez con il quarto tempo. Il Campione del Mondo in carica, fresco vincitore del GP di Spagna dispu ...

Continua a leggere>>

TikTok, von der Leyen: “Bandirlo in Ue Non lo escludo” - (Adnkronos) – "Non è escluso". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, candidata di punta del Ppe, risponde, a Maastricht durante il dibattito tra gli Spitzenkandidaten, all ...

Continua a leggere>>