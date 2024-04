Masters 1000 Madrid | Sinner supera Kotov - è agli ottavi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) Jannikavanza all’ATPdi: il 22enne azzurro, numero 2 al mondo, èdi finale del torneo spagnolo, in corso sui campo in terra rossa della città iberica.ha battuto il russo Pavelper 6-2, 7-5 in 1h38?. L’altoatesino chiude la sfida in 2 set, evitando il ricorso alla terza frazione contro un avversario insidioso. Il campione degli Australian Open serve il 67% di prime palle ma deve fronteggiare 6 palle break nella sfida, cedendo 3 volte il servizio e rischiando di complicarsi la vita nel secondo set. L’azzurro va in doppia cifra per errori gratuiti (12) ma conferma di essere efficacissimo alla risposta: quandodeve ricorrere alla seconda palla,conquista un ...