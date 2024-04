Roberto Bolle alla direzione della compagnia della Scala? Potrei pensarci

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ancora non lo so, sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché laè anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo… vedremo,farci un pensiero”. Così– che questa sera vedremo nello show 'Viva la Danza' in prima serata su Rai1 – ha risposto ospite