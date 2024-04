Rugby femminile | Italia - un’incompiuta che ha fallito l’assalto al podio

Si è concluso il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e nel Supersabato odierno si sono giocate – dopo Galles-Italia – Irlanda-Scozia e il match decisivo per il titolo, cioè Francia-Inghilterra. Ecco come è andata. Tutto in 80 minuti per Francia e Inghilterra, dunque, che si sfidavano per il ...

L’Italia femminile di Rugby evita l’ultimo posto al Sei Nazioni grazie al punto di bonus difensivo che le consente di salire a quota 7, ma la classifica non cancella il rimpianto per la sconfitta per 22-20 a Cardiff contro il Galles. Tanta delusione per le azzurre che al Principality Stadium di ...

