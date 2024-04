In esclusiva su RaiPlay | THE QUIET GIRL diretto da Colm Bairéad Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Insu: THE, disponibile dal 4 maggio il commovente dramma di formazionedaSarà disponibile dal 4 maggio, insu, “THE” (titolo originale An Cailín Ciúin), adattamento in lingua irlandese di Foster, l’acclamata storia breve scritta da Claire Keegan e pubblicata per la prima volta sul New Yorker. Il filmda, prima pellicola irlandese ad ottenere una nomination agli Oscar, ha vinto numerosi premi tra cui: Miglior Film – “Generazione Kplus” e Menzione Speciale The Children’s Jury alla Berlinale 2022. Fra le nomination più significative quelle per il “Miglior ...