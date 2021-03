I terzini hanno rivoluzionato il calcio contemporaneo, il Napoli non lo sa (e si vede) (Di venerdì 5 marzo 2021) I “terzini” del Napoli sono un bug di sistema. Oltre ad essere il tormentone preferito di tutti i fanta-Giuntoli – il tifoso quando non è impegnato a fare il ct della nazionale è sempre un grandissimo diesse. “Quest’anno lo compriamo un terzino?” ci ripetiamo ogni volta che in ritiro facciamo l’appello degli esterni, per ritrovarci con Di Lorenzo a destra e il ticket Mario Rui-Hysaj-Ghoulam a sinistra. Prima, cioè, di lasciare che la malinconia ci travolga. Mentre scriviamo apprendiamo che Gattuso ha cacciato dall’allenamento Mario Rui per scarso impegno, rimuginando su un altro assillo retorico delle ultime settimane: la gratitudine dovuta a Hysaj (e Maksimovic) per disponibilità a rivestire l’ingrato ruolo di titolare del Napoli a contratto in scadenza. Tutta sta premessa non, come parrebbe, per porci la ferale domanda “che abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) I “” delsono un bug di sistema. Oltre ad essere il tormentone preferito di tutti i fanta-Giuntoli – il tifoso quando non è impegnato a fare il ct della nazionale è sempre un grandissimo diesse. “Quest’anno lo compriamo un terzino?” ci ripetiamo ogni volta che in ritiro facciamo l’appello degli esterni, per ritrovarci con Di Lorenzo a destra e il ticket Mario Rui-Hysaj-Ghoulam a sinistra. Prima, cioè, di lasciare che la malinconia ci travolga. Mentre scriviamo apprendiamo che Gattuso ha cacciato dall’allenamento Mario Rui per scarso impegno, rimuginando su un altro assillo retorico delle ultime settimane: la gratitudine dovuta a Hysaj (e Maksimovic) per disponibilità a rivestire l’ingrato ruolo di titolare dela contratto in scadenza. Tutta sta premessa non, come parrebbe, per porci la ferale domanda “che abbiamo ...

