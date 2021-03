Covid Sicilia, oggi 519 nuovi casi e 12 morti: bollettino 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 519 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 23.161 tamponi. I positivi attuali ricoverati con sintomi sono 670, mentre si trovano in terapia intensiva 120 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 221 a Palermo, 128 a Catania, 28 a Messina, 33 a Ragusa, 11 a Trapani, 24 a Siracusa, 14 a Caltanissetta, 46 ad Agrigento e 14 a Enna. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 519 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 12. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 23.161 tamponi. I positivi attuali ricoverati con sintomi sono 670, mentre si trovano in terapia intensiva 120 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei: 221 a Palermo, 128 a Catania, 28 a Messina, 33 a Ragusa, 11 a Trapani, 24 a Siracusa, 14 a Caltanissetta, 46 ad Agrigento e 14 a Enna. Powered by WPeMatico

