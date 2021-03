Roma, manette al centro commerciale Cinecittà Due: preso immigrato “armato” di tronchesina (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora un centro commerciale preso di mira a Roma. Stavolta tocca a Cinecittà Due. Gli agenti hanno arrestato un immigrato georgiano di 43 anni. Deve rispondere all’accusa di rapina e danneggiamento aggravato. Le guardie giurate lo avevano sorpreso e bloccato mentre stava prendendo dagli scaffali di un negozio alcuni capi di abbigliamento. Cinecittà Due, sospetti nel camerino di prova L’uomo era entrato in un camerino di prova. Poi, all’uscita, aveva riposto solo due dei tre capi d’abbigliamento che aveva preso. Fuori dal negozio la sicurezza l’aveva invitato a rientrare per un controllo. Ma dopo un iniziale atteggiamento consenziente, ha tentato di fuggire spingendo la guardia giurata. tronchesina necessaria per il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora undi mira a. Stavolta tocca aDue. Gli agenti hanno arrestato ungeorgiano di 43 anni. Deve rispondere all’accusa di rapina e danneggiamento aggravato. Le guardie giurate lo avevano sore bloccato mentre stava prendendo dagli scaffali di un negozio alcuni capi di abbigliamento.Due, sospetti nel camerino di prova L’uomo era entrato in un camerino di prova. Poi, all’uscita, aveva riposto solo due dei tre capi d’abbigliamento che aveva. Fuori dal negozio la sicurezza l’aveva invitato a rientrare per un controllo. Ma dopo un iniziale atteggiamento consenziente, ha tentato di fuggire spingendo la guardia giurata.necessaria per il ...

SecolodItalia1 : Roma, manette al centro commerciale Cinecittà Due: preso immigrato “armato” di tronchesina - romolo60 : @tempoweb Tranquilli non si farà nulla per paura delle manette e si salveranno in tanti le chiappe, bankieri costru… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Manette ad un un pericoloso latitante, elemento di spicco della “Banda della Marranella”, a Roma. Grazie alla coll… - reportdifesa : Roma. Manette ad un un pericoloso latitante, elemento di spicco della “Banda della Marranella”, a Roma. Grazie all… - MarkoPisellonio : @AndreaBricchi77 Avete rubato come pochi! Rigore negato alla roma clamoroso... un gol annullato regolare. Rigore su… -