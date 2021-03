Napoli-Bologna | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021)è in programma per domenica 7 marzo 2021. La gara sarà valida per la 26a giornata del campionato di Serie A. La partita avrà luogo presso il Maradona dicon il calcio d’inizio previsto per le 20:45.: come arrivano le squadre? Ilè reduce dallo spettacolare pareggio esterno per 3-3 contro il Sassuolo. I partenopei occupano il sesto posto in classifica a quota 44 punti. Nelle ultime due gare di campionato, la squadra allenata da Gattuso ha raccolto 4 punti che però non sono bastati per riagganciare la zona Champions League. Il clima non è certamente dei più sereni; quasi sicuramente Gattuso a fine stagione andrà via e la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo molto complicato da ...