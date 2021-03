Luigi Sbarra nuovo segretario generale della Cisl. Chi è l'uomo che succede alla Furlan (Di giovedì 4 marzo 2021) Luigi Sbarra è stato eletto nuovo segretario nazionale della Cisl con 168 voti a favore, su 173 presenti (5 schede bianche). Una vita nel sindacato, dalla lotte dei braccianti calabresi contro il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 marzo 2021)è stato elettonazionalecon 168 voti a favore, su 173 presenti (5 schede bianche). Una vita nel sindacato, dlotte dei braccianti calabresi contro il ...

