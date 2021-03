Kessié-gol salva il Milan: “Non ho paura di niente” | Serie A News (Di giovedì 4 marzo 2021) Franck Kessié, con il suo gol su rigore al 97' di Milan-Udinese, ha evitato un'altra sconfitta bruciante per il Diavolo di Stefano Pioli a 'San Siro' Kessié-gol salva il Milan: “Non ho paura di niente” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 marzo 2021) Franck, con il suo gol su rigore al 97' di-Udinese, ha evitato un'altra sconfitta bruciante per il Diavolo di Stefano Pioli a 'San Siro'-golil: “Non hodiPianeta

AntoVitiello : Pari in extremis del #Milan che prende un punto in pieno recupero grazie alla freddezza di #Kessie su rigore (nove… - SkySport : MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Becao (68') ? rig. #Kessié (90+7’) ? SERIE A – 25^ giornata ??… - OfficialASRoma : 43': gol di Kessie, grazie a un rigore concesso da Guida con l'aiuto del VAR #RomaMilan 0-1 - PianetaMilan : #Kessie-gol salva il @acmilan: 'Non ho paura di niente' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanUdinese… - il_gentlemaw : Chissà le differenze tra i gol del Milan di Sheva, Kakà e Inzaghi rispetto all'attuale #Milan di Kessie. -