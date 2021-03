Covid, le news di oggi. Vaccini, arriva il via libera alla dose unica per i guariti. LIVE (Di giovedì 4 marzo 2021) Via libera dal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino anti-Covid ai soggetti che hanno già avuto un'infezione da virus SarsCov2. In Italia oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive. Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) Viadal ministero della Salutepossibilità di somministrare un'di vaccino anti-ai soggetti che hanno già avuto un'infezione da virus SarsCov2. In Italia oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive. Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa

Aziende in attesa del dl Sostegno Per effetto del nuovo Dpcm Covid, oltre 6 milioni di studenti potrebbero tornare a seguire le lezioni da casa. 'La dad ha dei limiti. Ma se non c'è alternativa, la scelta è dolorosa ma inevitabile', ...

Inghilterra, influenza sconfitta dal vaccino Questo risultato si spiega con il confinamento, la riduzione degli scambi internazionali, e i gesti di protezione imposti dalla pandemia di Covid - 19, ma anche con il tasso record di vaccinazioni: ...

Il pediatra smonta l'effetto varianti "I bimbi non sono così contagiosi" di Alessandro Malpelo La pandemia investe anche l'età pediatrica, ma niente paura, i casi gravi tendono a zero e non c'è un sensibile incremento di contagiosità da imputare alle mutazioni di cui tanto ...

I dati continuano a migliorare 70 i nuovi positivi, 4 le vittime CAGLIARI. Dati ancora positivi per la Sardegna sul fronte della lotta al Covid. I nuovi contagi ieri sono stati 70 a fronte di 10.613 tamponi. Le vittime sono 4, in calo rispetto agli 8 di lunedì. I..

