Bologna | Sansone | «Bisogna fare il salto di qualità per vincere partite sporche»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nicolaha commentato la partita del suocontro il Cagliari Nicola, attaccante del, ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù ha commentato la sconfitta per 1-0 in casa del Cagliari. «Non siamo partiti bene, nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione ma purtroppo mai qualcosa di netto: così è difficilegol. Non credo ci sia stato appagamento dopo la vittoria con la Lazio, il Cagliari ha fatto una partita difensiva, tanti lanci lunghi e ci ha messo in difficoltà. Se vuoiildideviqueste”, oggi noi non ci siamo riusciti». Leggi su Calcionews24.com

Infatti, quello che fa riflettere è il fatto che ogni qualvolta il Bologna debba fare il salto di ... il tiro di Sansone sarebbe andato in porta senza quell'intervento e si discute sulla mancata ...Parla così Nicola Sansone, attaccante del Bologna, dopo il ko della Sardegna Arena contro il Cagliari (1-0): 'Non credo ci sia stato appagamento dopo la vittoria con la Lazio, il Cagliari ha fatto una ...Secondo Stadio, Cagliari-Bologna è stata condizionata da un errore determinante dell'internazionale Di Bello: il tocco di braccio di Nandez in area doveva essere sanzionato con il calcio di rigore.