Atletica, Larissa Iapichino: “Sono agli Europei 2021 per fare esperienza, i paragoni con mia madre non ci saranno più quando la supererò” (Di giovedì 4 marzo 2021) Domani sarà il giorno dell’esordio. Larissa Iapichino, classe 2002, vuol godersi questi Europei indoor di Atletica a Torun, in Polonia, con la voglia di accumulare conoscenze nel proprio bagaglio agonistico e dare il 100% delle sue possibilità. Ad Ancona, Larissa ha eguagliato il primato italiano di 6.91 nel salto in lungo (miglior misura mondiale stagionale), raggiungendo sua madre Fiona May. Il riscontro ha permesso alla ragazzina azzurra di staccare il biglietto per Tokyo e ora il sogno è quello di conquistare la prima medaglia internazionale tra le “grandi” anche se lei frena: “Si è parlato tanto di me, però io mi sento la stessa di prima, in tante cose Sono ancor bambina, ho solo 18 anni, e Sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Domani sarà il giorno dell’esordio., classe 2002, vuol godersi questiindoor dia Torun, in Polonia, con la voglia di accumulare conoscenze nel proprio bago agonistico e dare il 100% delle sue possibilità. Ad Ancona,ha eguato il primato italiano di 6.91 nel salto in lungo (miglior misura mondiale stagionale), raggiungendo suaFiona May. Il riscontro ha permesso alla ragazzina azzurra di staccare il biglietto per Tokyo e ora il sogno è quello di conquistare la prima meda internazionale tra le “grandi” anche se lei frena: “Si è parlato tanto di me, però io mi sento la stessa di prima, in tante coseancor bambina, ho solo 18 anni, e...

OA_Sport : #ATLETICA Larissa Iapichino vuole godersi gli Europei indoor senza avere troppe responsabilità e sui paragoni con s… - qn_lanazione : #Torun2021 - @EuroAthletics #atletica #Fidal @atleticaitalia Larissa, sfida agli Europei: 'Sono un animale da gara,… - tonino10000 : RT @RaiSport: ?? Larissa #Iapichino in pedana agli #EuropeiIndoor di #Torun La 18enne figlia d'arte: 'Sono qui per divertirmi e fare esperie… - runlollo : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Euroindoor, Larissa Iapichino: “Qui per divertirmi e fare esperienza”. Marcell Jacobs: “Me la gioco, finalm… - fisco24_info : Atletica, Larissa: i paragoni con mia madre Fiona finiranno solo quando la supererò: Domani la figlia della May eso… -