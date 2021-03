Bernardeschi: “Abbiamo dato un bel segnale al campionato. La strada è ancora lunga” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Federico Bernardeschi, a Sky Sport, ha parlato dopo il successo della Juve sullo Spezia, dove ha fornito il primo assist per il gol di Morata e quello per Chiesa, anche se poi vanificato dalla parata di Provedel. Queste le sue parole: “Abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato, ringrazio il mister per quello che ha detto, io sono a disposizione della squadra, quando la coperta è corta il giocatore deve mettersi a disposizione e lo ringrazio per quello che ha detto. Io credo che sia una buonissima stagione. Siamo un po’ indietro in campionato rispetto a quello che ci aspettavamo di dare. Ma siamo ancora vivi e determinati e ci crediamo ancora tanto. Ci sono ancora tante partite da giocare e le vogliamo vincere. Siamo la Juventus ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Federico, a Sky Sport, ha parlato dopo il successo della Juve sullo Spezia, dove ha fornito il primo assist per il gol di Morata e quello per Chiesa, anche se poi vanificato dalla parata di Provedel. Queste le sue parole: “un bellissimoal, ringrazio il mister per quello che ha detto, io sono a disposizione della squadra, quando la coperta è corta il giocatore deve mettersi a disposizione e lo ringrazio per quello che ha detto. Io credo che sia una buonissima stagione. Siamo un po’ indietro inrispetto a quello che ci aspettavamo di dare. Ma siamovivi e determinati e ci crediamotanto. Ci sonotante partite da giocare e le vogliamo vincere. Siamo la Juventus ...

Massimo53502343 : @Danielix95 @romeoagresti Locatelli lo lascerei dov'è; abbiamo già da svezzare Kulusevski, sperando che non mi facc… - 1987_Lorenza : @nina_ju_ @andreozzi93 Ma nessuno dice che ti devi ricredere infatti. Abbiamo sofferto non è colpa di Bernardeschi… - nina_ju_ : @1987_Lorenza @andreozzi93 Che nonostante il risultato abbiamo subito tanto. Non è stata una grande partita. Dispia… - Paolo18030138 : RT @SuperflyVideo: Abbiamo sempre creduto in te #Bernardeschi - emamarro : RT @vane___96: Oggi ho imparato che non si possono fare i complimenti a Bernardeschi perché fa sempre schifo ma soprattutto perché abbiamo… -