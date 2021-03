Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di martedì 2 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.30 – Napoli, De Laurentiis ritrova il sorriso: ecco cosa è successo dopo il derby – Al termine della partita contro il Benevento, come riporta Tuttosport, il presidente del Napoli sarebbe sceso negli spogliatoio per fare i complimenti alla sua squadra. La notizia Ore 9.00 – Serse Cosmi al Crotone per l’impresa salvezza, a 9 anni dall’ultima volta in A – L’esonero di Stroppa ha riaperto le porte della A a Serse Cosmi, a caccia di un’altra grande avventura dopo quella di Perugia. L’editoriale Ore 8.40 – Roma, Mayoral rischia: Fonseca pensa al falso nove – Come riporta La Gazzetta dello Sport, contro la Fiorentina lo spagnolo potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.30 – Napoli, De Laurentiis ritrova il sorriso: ecco cosa è successo dopo il derby – Al terminepartita contro il Benevento, come riporta Tuttosport, il presidente del Napoli sarebbe sceso negli spogliatoio per fare i complimenti alla sua squadra. La notizia Ore 9.00 – Serse Cosmi al Crotone per l’impresa salvezza, a 9 anni dall’ultima volta in A – L’esonero di Stroppa ha riaperto le porteA a Serse Cosmi, a caccia di un’altra grande avventura dopo quella di Perugia. L’editoriale Ore 8.40 – Roma, Mayoral rischia: Fonseca pensa al falso nove – Come riporta La Gazzetta dello Sport, contro la Fiorentina lo spagnolo potrebbe ...

