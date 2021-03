Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo: festa croata nel trap maschile. Vince Anton Glasnovic (Di martedì 2 marzo 2021) Il trap maschile ha espresso il suo verdetto. Nel concorso, che fa parte del programma della prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo, in corso di svolgimento al Cairo, a imporsi è stato il croato Anton Glasnovic. Sbriciolando 47 dei 50 piattelli a disposizione in finale, il tiratore classe 1981 è riuscito a mettersi alle spalle la pattuglia spagnola rappresentata da Joan Garcia, alla fine secondo con lo score di 44/50, e Alberto Fernandez, terzo a quota 34/40. Per Anton Glasnovic è quindi un ritorno alla vittoria a un anno di distanza dall’affermazione raccolta nella Coppa del Mondo tenutasi a Nicosia nel 2020, in una delle ultime gare prima ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Ilha espresso il suo verdetto. Nel concorso, che fa parte del programma della prima tappa delladel2021 di, in corso di svolgimento al, a imporsi è stato il croato. Sbriciolando 47 dei 50 piattelli a disposizione in finale, il tiratore classe 1981 è riuscito a mettersi alle spalle la pattuglia spagnola rappresentata da Joan Garcia, alla fine secondo con lo score di 44/50, e Alberto Fernandez, terzo a quota 34/40. Perè quindi un ritorno alla vittoria a un anno di distanza dall’affermazione raccolta nelladeltenutasi a Nicosia nel 2020, in una delle ultime gare prima ...

