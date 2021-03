Agricoltura: Patuanelli incontra dg Fao, focus su lotta contro fame e agricoltura sostenibile (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, ha avuto oggi un "proficuo incontro", in modalità virtuale, con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, nel corso del quale sono state passate in rassegna le principali tematiche di comune interesse tra cui la lotta contro la fame nel mondo, soprattutto a livello infantile, lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e redditizia che tenga sempre più conto dei rischi di cambiamento climatico e la necessità di incrementare aree verdi. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato. Da parte del direttore della Fao è stato sottolineato lo stato di difficoltà del settore agricolo a causa della pandemia e si è appellato all'Italia per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano, ha avuto oggi un "proficuo in", in modalità virtuale, con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, nel corso del quale sono state passate in rassegna le principali tematiche di comune interesse tra cui lalanel mondo, soprattutto a livello infantile, lo sviluppo di un'e redditizia che tenga sempre più conto dei rischi di cambiamento climatico e la necessità di incrementare aree verdi. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato. Da parte del direttore della Fao è stato sottolineato lo stato di difficoltà del settore agricolo a causa della pandemia e si è appellato all'Italia per ...

Agricolae1 : #Comagri @Montecitorio @CD_agricoltura , audizione @SPatuanelli @Mipaaf_ slitta al 16 marzo. Confronto con @MEF_GOV… - GiliMau : @ItaliaViva @TeresaBellanova @ivanscalfarotto In bocca al lupo a chi ha perso il posto di ministro dell'agricoltura… - MarcoNicastro5 : RT @Agricolae1: @Gallinella_F : mercoledì @SPatuanelli @Mipaaf_ in audizione #Comagri @CD_agricoltura @Montecitorio su linee programmatiche… - Gallinella_F : RT @Agricolae1: @Gallinella_F : mercoledì @SPatuanelli @Mipaaf_ in audizione #Comagri @CD_agricoltura @Montecitorio su linee programmatiche… - Agricolae1 : @Gallinella_F : mercoledì @SPatuanelli @Mipaaf_ in audizione #Comagri @CD_agricoltura @Montecitorio su linee progra… -