"Palazzi" è il nuovo singolo di Abis! (Di lunedì 1 marzo 2021) Dalla mezzanotte dello scorso 25 febbraio 2021 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Abis, rapper svizzero classe '95 componente del collettivo 387 Rage, intitolato Palazzi. "Il concept di questa traccia sottolinea che, nonostante i vari cambiamenti avvenuti nel mio percorso (personale e artistico), io sono sempre rimasto della stessa scuola di pensiero di prima, crescendo da tutti i punti di vista con i miei amici e i miei colleghi." Un brano particolare, caratterizzato da un testo dal tono introspettivo, che rispecchia e incontra la strumentale sui ritmi tipici della trap, fondendosi alla perfezione. Le rime dell'artista, incentrate sul rapporto con la quotidianità nel quartiere, che in molti vivono, confluiscono nelle sonorità grezze del tappeto sonoro.

